Кабаєл відмовився від поєдинку з Баколе

Бій між обов'язковим претендентом на пояс WBC у надважкій вазі німцем Агітом Кабаєлом (25-0, 17 КО) та боксером із Конго Мартіном Баколе (21-1, 16 КО) зірвався.

Про це повідомив Майкл Бенсон.

Німецький боксер відмовився від поєдинку. Тепер наступним суперником Баколе має стати китаєць Чжан Чжилей, який йде після Мартіна та Кабаєла у рейтингу IBF.

Нагадаємо, переможець бою Баколе з Кабаєлом отримав би право битися за чемпіонський пояс IBF у суперважкій вазі, якою володіє британець Даніель Дюбуа.

Нагадаємо, Мартін у ніч із 3 на 4 серпня у Лос-Анджелесі переміг нокаутом раніше непереможного американця Джареда Андерсона. Кабаєл у своєму останньому поєдинку нокаутував Френка Санчеса.

Чжилей останній бій провів у червні, нокаутувавши Деонтея Вайлдера.