Поєдинок Баколе – Кабаєл може відбутися в андеркарді бою Дюбуа

Стала відома потенційна дата бою між обов'язковим претендентом на пояс WBC у надважкій вазі німцем Агітом Кабаєлом (25-0, 17 КО) та боксером із Конго Мартіном Баколе (21-1, 16 КО).

Про це інформує Джейк Донован.

Напередодні IBF перенесла дату промоутерських торгів щодо бою та встановив новий дедлайн на 11 листопада. Наразі сторони продовжують переговори, очікується, що вони досягнуть згоди.

Імовірно поєдинок відбудеться в Ер-Ріяді 22 лютого, де головногою подією вечора стане поєдинок чемпіона IBF Даніель Дюбуа.

Нагадаємо, Мартін у ніч із 3 на 4 серпня у Лос-Анджелесі переміг нокаутом раніше непереможного американця Джареда Андерсона. Кабаєл у своєму останньому поєдинку нокаутував Френка Санчеса.