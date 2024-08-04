Баколе у поєдинку з трьома нокдаунами переміг Андерсона

Конголезький надважковаговик Мартін Баколе (21-1, 16 КО) достроково переміг американця Джаредом Андерсоном (17-1 15 КО) в рамках вечора боксу у Лос-Анджелесі.

Баколе потужно розпочав поєдинок та вже у першому раунді відправив суперника в нокдаун. Андерсона врятував гонг.

Надалі не змінився хід зустрічі, Мартін продовжував йти вперед. Його зусилля принесли результат у 5-й трихвилинці, коли він двічі відправив Джареда на канвас рингу. Американець зміг піднятися, але активно пропускав потужні удари від суперника майже без опору, тому суддя прийняв рішення зупинити поєдинок.

Нагадаємо, в головному поєдинку вечора колишній абсолютний чемпіон світу у двох вагових категоріях Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО) та здобув титул WBA у першій середній вазі.