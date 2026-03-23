Міцний боєць у біді: Ф'юрі оцінив рівень свого наступного суперника Махмудова

Британський супертяж Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) поділився очікуваннями від свого бою з росіянином Арсланбеком Махмудовим (21-2, 19 KO).

Слова боксера передає Sky Sports.

Він заявив, що між ними чимало спільного. При цьому "Циганський король" зауважив, що збирається декласувати суперника.

"Усе, що можу сказати: Махмудов має серйозні проблеми. Він у біді. Махмудов у біді. Він міцний боєць, має кілька поразок, як і я, але й багато нокаутів – понад 20. Ми приблизно одного віку, схожих габаритів, ваги та зі схожим рекордом. Я був чемпіоном світу, а він був другим у рейтингу, коли я володів поясом WBC. Це був один із боїв, який мені пропонували. І тепер ми справді це зробимо, тож поїхали. Давайте битися. Нехай переможе сильніший", – сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що бій британця з Махмудовим відбудеться 11 квітня. Вони битимуться в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур".