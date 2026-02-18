У нього ніби були ракети в дупі, – Ф'юрі звинуватив Усика в шахрайстві

Британський боксер Тайсон Ф'юрі звинуватив у шахрайстві об'єднаного чемпіона світу Олександра Усика.

Про це повідомляє Daily Mail.

Під час інтерв'ю "Циганський король" відповів на запитання журналіста, чи змирився він з поразками від українця. Тайсон заявив, що насправді він не програв.

"Він ніколи мене не перемагав. Він шахраював. Боже, він шахраював. У нього ніби були ракети в дупі. Він шахраював. Я ніколи не погоджуся, що він мене переміг. Він шахрай і обманює всіх", – сказав Ф'юрі.

У британця попросили пояснити, що він має на увазі під цими словами. Проте боксер не надав жодних доказів, а лише продовжував звинувачувати Олександра.

"Чи він шахрай? Так. Він шахраював. Він справжній шахрай. Мені не потрібен психолог, щоб допомогти пережити ці поразки, оскільки це не були поразки. Мені також не потрібен психолог, щоб сказати мені залишити це у 2024 році, я сам це зрозумів. Запам'ятайте ці слова: кролик благатиме Великого короля про бій до кінця року, благатиме на колінах", – додав боксер.

Зазначимо, що обидва очні протистояння між зірками хевівейту відбулись у 2024 році. Спочатку в битві за абсолют українець переміг роздільним рішенням суддів, а в реванші – одностайним.

Після того Тайсон оголосив про завершення кар'єри, але на початку 2026 року заявив, що повертається в бокс. Свій наступний поєдинок він проведе 11 квітня проти росіянина Арсланбека Махмудова.