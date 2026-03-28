Франклін переважив Ітауму перед боєм

Британський надважковаговик Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) та американець Джермейн Франклін (24-2, 15 КО) пройшли процедуру зважування.

Американець виявився важчим, він на понад 7 кг переважив свого суперника.

Результати зважування:

Мозес Ітаума – 109,8 кг

Джермейн Франклін – 117,2 кг

Нагадаємо, що рейтинговий бій Ітаума – Франклін відбудеться 29 березня на арені "Co-op Live" в Манчестері. Поєдинок транслюватиме стрімінгова платформа DAZN.

Moses Itauma and Jermaine Franklin are all set for their heavyweight clash in Manchester, tomorrow night on DAZN 💥



🇬🇧 Moses Itauma - 242.1 lbs

🇺🇸 Jermaine Franklin - 258.4 lbs



— Ring Magazine (@ringmagazine) March 27, 2026

Спочатку бій планувався на 24 січня, але через травму Ітауми був перенесений на пізніший термін.

Непереможений "Новий Тайсон", як називають Мозеса, має серію з дев'яти поспіль поєдинків, які завершив достроково. Натомість Франклін після поразки від Ентоні Джошуа у 2023 році здобув три перемоги.

Раніше американський тренер Тедді Атлас оцінив форму Мозеса Ітауми перед боєм з Джермейном Франкліном.