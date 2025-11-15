Ітаума пояснив, чому він не матиме бою з Усиком

Британський талант Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) висловився про перспективу отримати бій з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Спортсмен поспілкувався з Шоном Зіттелем та Шоном Портером.

"Причина, за якої я хотів би отримати цей бій – я щиро вірю в те, що можу перемогти Усика. Як казав Мейвезер: "якщо ти не віриш у те, що ти – найкращий, то можливо ти не у тому виді спорту". Я завжди матиму шанс на перемогу після виходу в ринг, але можу не мати шансу на сам бій.

Я не думаю, що поєдинок відбудеться. Якщо Усик битиметься зі мною і я виграю – це скасує усі ті здобутки, що він має. На мою думку, це скасує усе, чого він досяг. Але я хотів би розділити із ним у реальному поєдинку або спаринг-сесії", – розповів Ітаума.

Наступний поєдинок британця відбудеться 24 січня у Манчестері та очолить турнір Magnificent 7, присвячений 45-річчю промоутерської діяльності Френка Воррена – суперником стане Джермейн Франклін.

Попередній поєдинок 20-річного британця відбувся 16 серпня, коли він нокаутував Ділліана Вайта вже в першому раунді.

Раніше Френк Воррен пояснив, чому Ітаума відмовився від поєдинку з Санчесом.