Воррен оцінив бій Ітауми про Франкліна

Френк Воррен, промоутер 20-річного британського надважковаговика Мозеса Ітауми, оцінив наступний бій свого клієнта проти Джермейна Франкліна.

Про це промоутер розповів у коментарі BoxNation.

"Чи побачимо, як Мозес проведе більше раундів? Не знаю. Ненавиджу про це говорити. Я просто хочу бачити, як він перемагає своїх суперників. У цьому суть. Він захопливий боєць і робить свою справу. Зрештою, знайдеться суперник, який змусить його пройти всю дистанцію – це трапляється з кожним. Тоді йому доведеться перейти до плану Б, але я впевнений, що він його має. Чи стане цим суперником Джермейн Франклін? Саме з цією метою він і приїде. Не просто, щоб пройти з ним усі 10 раундів, а щоб перемогти. Думаю, нас очікує справді хороший бій", – розповів Ітаума.

Поєдинок відбудеться 24 січня у Манчестері та очолить турнір Magnificent 7, присвячений 45-річчю промоутерської діяльності Френка Воррена.

Ітаума має вражаючу серію з дев'яти дострокових перемог поспіль, усі – у перших двох раундах. У своєму останньому бою в серпні в Ер-Ріяді він нокаутував Ділліана Вайта вже у першому раунді.

Франклін, своєю чергою, програв обидва свої поєдинки на британській землі – Ділліану Вайту та Ентоні Джошуа.

