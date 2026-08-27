Ітаума: Хргович – мій найскладніший суперник, я від цього не тікаю

Британський супертяж Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) поділився думкою щодо Філіпа Хрговича (20-1, 15 КО) перед очним протистоянням.

Його слова передає Boxing Scene.

21-річний проспект віддав належне хорвату, який є бронзовим призером ОІ-2016. Він назвав того найсильнішою опозицією в кар'єрі.

"Звісно, це крок уперед. Великий крок уперед. Так, Хргович – мій найскладніший суперник. Я від цього не тікаю. Я не кажу, що чиясь історія краща за іншу, але поміркуйте самі: Хргович вже пройшов більшу частину свого шляху. Я ж тільки на початку. Він вже всього досяг. Гадаю, ми просто прожили різне життя, і я можу віддати належне його історії. У нього був непростий шлях, але він не починав із нуля. У нього була олімпійська медаль, яку, зрозуміло, просто так не роздають. Разом із цією медаллю він отримав непогану фору на старті. Тоді як іншим хлопцям довелося починати з самого низу... Невеликі регіональні турніри, можливо, навіть неліцензовані бої й таке інше. Філіп усе ж мав стартову перевагу завдяки медалі, яку він дійсно виборов і заслужив", – сказав Ітаума.

Мозес також вважає, що Хрговичу дуже пощастило здобути перемогу рішенням суддів над Чжаном Чжилеєм. Саме вона стала великим поштовхом у кар'єрі для хорвата, на думку "Нового Майка Тайона":

"Якби не те рішення, чи отримав би він усі ті бої, які мав після цього? Розумієте, про що я? Та я вважаю, що в нього зараз один із найкращих послужних списків у хевівейті. Якщо говорити про надважковаговиків – він переміг Девіда Аделеє, здобув перемогу над Чжаном, здолав Джо Джойса, Дейва Алена. Він провів чудовий бій із Даніелем Дюбуа, і в мене він лідирував на записках до моменту зупинки. Його зупинили не через те, що він щось не контролював – це було розсічення. Тож я вважаю, що в нього наразі справді один із найсильніших списків оппонентів у боксі".

Зазначимо, що цей бій відбудеться 29 серпня на "O2 Arena" в Лондоні. На кону стоятиме чемпіонський пояс IBF.

Раніше прогноз на це протистояння зробив Олександр Красюк. Український промоутер очікує на конкурентну битву та сумнівається, що вона завершиться достроково.