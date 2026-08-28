Один удар здатен вирішити все: Вихрист зробив прогноз на битву Ітаума – Хргович

Віктор Вихрист (18-1, 11 КО) поділився думками щодо титульного поєдинку між Мозесом Ітаумою (14-0, 12 КО) та Філіпом Хрговичем (20-1, 15 КО).

Його слова передає Tribuna.com.

Український супертяж розповів, який геймплан побудував би проти проспекта на місці хорвата, заявивши, що очікує на цікавий бій:

"Коли антропометрія така – треба витримувати дистанцію та виконувати свої завдання з дистанції, Ітаума молодий, швидкісний, не варто його підпускати близько. Але у Хрговича величезний досвід за плечима та в нього сильні удари з обох рук, тому його не треба недооцінювати. Я вірю що поєдинок буде дуже цікавий. Ітаума переміг Ділліана Вайта у другому раунді, переїхав американця Франкліна у п'ятому здається, тому він перспективний і дуже цікавий боксер. Недарма його експерти порівнюють з топами та ставлять на передові позиції. Це ризикований бій для Мозеса й саме в цьому поєдинку ми побачимо та зрозуміємо, на що здатен молодий, амбітний боксер та як він впорається з досвідом Філіпа".

Також Віктор зробив прогноз на майбутню битву. Він зізнався, чи погоджується з котируваннями, де британець є великим фаворитом.

"Я в принципі тут також підтримую думку букмекерів, але знову ж таки – це бокс, і тут один удар здатен вирішити усе. Якщо Хргович буде дотримуватись свого плану, використає досвід та антропометрію та боксуватиме так як він вміє – у нього також є всі шанси гарно влучати та достроково завершити поєдинок. Це важковаговики, але я ж кажу: на все воля Божа. Мій прогноз такий: переможе молодість, швидкість, амбітність і мотивація Ітауми", – сказав Вихрист.

Зазначимо, що бій між Ітаумою та Хрговичем відбудеться 29 серпня на арені O2 в Лондоні. На кону стоятиме чемпіонський титул IBF, який раніше звільнив Олександр Усик.

Шоу розпочнеться о 18:00 за київським часом. Старт головної події очікується орієнтовно опівночі.