Берінчик боксуватиме за титул у поєдинку з Ноуксом

Бій колишнього чемпіона світу Дениса Берінчика (19-1, 9 КО) з британцем Семом Ноуксом (18-1, 16 КО) буде титульним

Про це повідомляє LuckyPunch.

Боксери поборються за пояс WBO International. Цей титул українець звільнив напередодні бою за пояс чемпіона світу проти Емануеля Наваррете.

Поєдинок відбудеться 29 серпня 2026 року в андеркарді бою Мозес Ітаума – Філіп Хргович. Вечір боксу прийме лондонська арена O2.

Зазначимо, що це буде перший двобій українського боксера від лютого 2025-го. Минулого року Берінчик програв нокаутом Кейшону Девісу. Американець відібрав у Дениса титул чемпіона світу за версією WBO. Ця поразка стала першою в кар'єрі українського бійця. Після цього українець ліг на операційний стіл.

Ноукс востаннє боксував у червні 2026-го, коли тріумфував над мексиканцем Беніто Санчесом Гарсією вже у другому раунді.

Раніше повідомлялося, що Денис припинив співпрацю зі своїм вже екстренером Єгором Голубом, який у 2025 році став коучем британця Ентоні Джошуа.