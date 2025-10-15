Італійський надважковаговик висловив бажання битись з Усиком

Італійський боксер Гвідо Віанелло (14-3-1, 12 КО) оцінив можливість бою з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Спортсмен поспілкувався з Pro Boxing Fans.

"Із задоволенням б із ним побився. Я дуже поважаю Усика – він найкращий у світі, а тому звісно, я б хотів боксувати із ним. Проте я також маю поважати правила.

Гадаю, до нашого бою лишився рік, але навіть якщо Усик мене здолає – я сприйматиму це з повагою", – розповів італієць.

Зазначимо, що напередодні Віанелло нокаутом переміг канадського боксера Алексіса Бар'єрре. Перед цим надважковаговик програв Річарду Торресу за очками.

Усик у липні нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.

Раніше Віанелло викликав на бій ексчемпіона світу Ентоні Джошуа.