Італійський надважковаговик кинув виклик Джошуа

Італійський боксер Гвідо Віанелло (14-3-1, 12 КО) кинув виклик ексчемпіону світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО).

Слова спортсмена після перемоги над Алексісом Баррієрою наводить Boxing Scene.

"Я нічого не відчув від суперника – жодних ударів, жодного тиску. Я розчарований, адже міг виграти бій за два раунди. Сподіваюсь, наступний бій буде краще.

Тепер я хочу велике ім'я. Хочете знати яке? Ентоні Джошуа. Так, я хочу із ним битись. Хочу, щоб він стояв переді мною в Колізеї. Давай поб'ємось тут, у Римі, або в Лондоні – неважливо. Мені вже 31 і я не маю часу на роздуми – треба перемагати зараз", – розповів Віанелло.

Джошуа востаннє виходив в ринг 21 вересня 2024 року, коли на Вемблі достроково програв Даніелю Дюбуа.

Раніше Едді Гірн заявив, що Ей-Джей хоче стати триразовим чемпіоном світу.