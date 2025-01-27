Визначився потенційний суперник Камбососа

Став відомий потенційний суперник ексчемпіона світу Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО) на вечорі боксу у Сіднеї.

Про це повідомляє інсайдер Ден Рафаель.

Австралієць проведе дебютний бій у першій напівсередній вазі проти представника Індонезії Дауда Йордана (43-4, 31 КО). Їх поєдинок організує компанія Matchroom Boxing 22 березня у Сіднеї (Австралія). У шоу також візьмуть участь Скай Ніколсон, Теремоана Джуніор та Чернека Джонсон.

Нагадаємо, Камбосос свій останній поєдинок провів у травні проти Василя Ломаченка. Бій достроково завершився у сьомому раунді перемогою українця.

Водночас Йордан у вересні повернувся на ринг після 2-річного простою та переміг достроково аргентинця Ернана Леандро Каррісо (18-2-1, 8 КО).