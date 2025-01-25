Камбосос у березні дебютує у першій напівсередній вазі

Ексчемпіон світу Джордж Камбосос (21-3, 10 КО) повернеться на ринг у березні.

Про це повідомляє BoxingScene.

Його бій відбудеться 22 березня на вечорі боксу у Сіднеї. Це буде дебютний поєдинок Джорджа у першій напівсередній вазі.

Sydney, we’re coming! 🇦🇺



Save the date for March 22! @georgekambosos is coming home ⚔️



Full details on another big card in Australia to drop next week 👊 @DAZNBoxing pic.twitter.com/H1vyMU0pDD — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) January 24, 2025

Потенційним суперником австралійця може стати Матье Жермен (25-2-1, 10 КО) з Канади.

Нагадаємо, Камбосос свій останній поєдинок провів у травні проти Василя Ломаченка. Бій достроково завершився у сьомому раунді перемогою українця.