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Чемпіон Бокс

Камбосос у березні дебютує у першій напівсередній вазі

Олександр Булава — 25 січня 2025, 13:20
Стала відома дата повернення Джорджа Камбососа
Джордж Камбосос
Getty Images

Ексчемпіон світу Джордж Камбосос (21-3, 10 КО) повернеться на ринг у березні.

Про це повідомляє BoxingScene.

Його бій відбудеться 22 березня на вечорі боксу у Сіднеї. Це буде дебютний поєдинок Джорджа у першій напівсередній вазі.

Потенційним суперником австралійця може стати Матье Жермен (25-2-1, 10 КО) з Канади.

Нагадаємо, Камбосос свій останній поєдинок провів у травні проти Василя Ломаченка. Бій достроково завершився у сьомому раунді перемогою українця.

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