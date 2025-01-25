Камбосос у березні дебютує у першій напівсередній вазі
Джордж Камбосос
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Ексчемпіон світу Джордж Камбосос (21-3, 10 КО) повернеться на ринг у березні.
Про це повідомляє BoxingScene.
Його бій відбудеться 22 березня на вечорі боксу у Сіднеї. Це буде дебютний поєдинок Джорджа у першій напівсередній вазі.
Потенційним суперником австралійця може стати Матье Жермен (25-2-1, 10 КО) з Канади.
Нагадаємо, Камбосос свій останній поєдинок провів у травні проти Василя Ломаченка. Бій достроково завершився у сьомому раунді перемогою українця.