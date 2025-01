Іноуе та Кім продемонстрували однакову вагу напередодні поєдинку за абсолюта

⚖️ Pesaje #InoueKim



🥊 Naoya Inoue 🇯🇵 121.7 libras

🥊 Ye Joon Kim 🇰🇷 121.7 libras



En la madrugada del viernes, Mundial Absoluto 👑👑👑👑 supergallo 🔥 EN VIVO 🔥 por #ESPNKnockOut



📺 #DisneyPlus Premium

4:30 am 🇦🇷🇺🇾🇨🇱🇵🇾

3:30 am 🇩🇴🇧🇴🇻🇪

2:30 am 🇨🇴🇵🇪🇪🇨🇵🇦

1:30 am 🇲🇽🇳🇮🇬🇹🇸🇻🇭🇳🇨🇷 pic.twitter.com/BZu9azOsKe