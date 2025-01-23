Іноуе та Кім продемонстрували однакову вагу напередодні поєдинку за абсолюта

Наоя Іноуе (зліва) та Є Джун Кім (справа)

Абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі Наоя Іноуе (28-0, 25 KO) та представник Південної Кореї Є Джун Кім (21-2-2, 13 KO) провели церемонію зважування напередодні поєдинку.

Обидва боксери, що виступають в другій легшій вазі (до 55,3 кг), вклалися в ліміт та продемонстрували однакові показники на терезах – 55,2 кг.

⚖️ Pesaje #InoueKim



🥊 Naoya Inoue 🇯🇵 121.7 libras

🥊 Ye Joon Kim 🇰🇷 121.7 libras



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Також японець та південнокореєць провели фінальну битву поглядів перед боєм, що відбудеться вже завтра, 24 січня, о 13:00 за київським часом.

𝐑𝐄𝐀𝐃𝐘 𝐓𝐎 𝐑𝐎𝐀𝐑 👹@NaoyaInoue_410 and Ye Joon Kim make their Undisputed battle official!#InoueKim | JAN 24 4:15AM ET | @ESPNPlus pic.twitter.com/Lq7Nu97iNj — Top Rank Boxing (@trboxing) January 23, 2025

Перегляд двобою в Україні буде доступний на медіасервісі MEGOGO з підписками MEGOPACK XL, Спорт, Максимальна та Максимальна + благодійність. В Україні трансляція розпочнеться о 12:00 за Києвом.

Нагадаємо, що Наоя Іноуе мав зустрітися в рингу з Семом Гудманом, однак австралієць отримав травму ока та відклав бій. Через деякий час Гудман зазнав рецидиву ушкодження та відмовився від поєдинку.

У своєму останньому двобої Наоя Інуе переміг ірландця Ті Джея Дохені, вдруге захистивши звання абсолютного чемпіона світу в другій легшій вазі.