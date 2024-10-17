IBF зобов'язала Бетербієва провести захист титулів

Міжнародна федерація боксу (IBF) зобов'язала абсолютного чемпіона світу в напівважкій вазі Артура Бетербієва (21-0, 20 КО) провести захист свого титулу.

Про це повідомляє інсайдер Майкл Бенсон.

Суперником колишнього росіянина має стати представник Німеччини Міхаель Айферт (13-1, 5 КО). Проте організація також готова розглянути запит на проведення потенційного реваншу з Дмітрієм Біволом (23-1, 12 КО).

The IBF have now officially ordered Artur Beterbiev to defend his undisputed WBA, WBC, IBF & WBO light-heavyweight world titles vs Michael Eifert next. — Michael Benson (@MichaelBensonn) October 17, 2024

Нагадаємо, бій між Бетербієвим та Біволом завершився роздільним рішенням суддів на користь канадця. Після перемоги Бетербієва до нього на ринг піднявся Рамзан Кадиров, а сам боксер зі сцени вигукнув заборонене в Україні гасло.

Раніше стало відомо, що команда Бівола вимагатиме реваншу, оскільки вважає, що киргизстанець російського походження заслужив на перемогу в тому бою.