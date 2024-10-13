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Бетербієв після перемоги над Біволом викрикнув заборонене в Україні гасло

Микола Дендак — 13 жовтня, 02:22
Бетербієв після перемоги над Біволом викрикнув заборонене в Україні гасло
Getty Images

Канадський боксер Артур Бетербієв (21-0, 20 КО) після перемоги над киргизстанцем Дмітрієм Біволом (23-1, 12 КО) вигукнув з рингу заборонене в Україні гасло.

Він сказав "Ахмат – сила" – релігійно-політичне гасло на честь покійного президента Чечні Ахмата Кадирова, яке активно використовується чеченськими військовими та Рамзаном Кадировим.

Бій між Бетербієвим та Біволом проводився за звання абсолютного чемпіона світу в напівважкій вазі (до 79,4 кг). Артур переміг роздільним рішенням суддів.

Що цікаво, після перемоги Бетербієва до нього на ринг піднявся сам Кадиров. Зауважимо, що обидва спортсмени за походженням є росіянами.

Скріншот
Росія Артур Бетербієв Дмитро Бівол

Артур Бетербієв

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