Бетербієв після перемоги над Біволом викрикнув заборонене в Україні гасло

Канадський боксер Артур Бетербієв (21-0, 20 КО) після перемоги над киргизстанцем Дмітрієм Біволом (23-1, 12 КО) вигукнув з рингу заборонене в Україні гасло.

Він сказав "Ахмат – сила" – релігійно-політичне гасло на честь покійного президента Чечні Ахмата Кадирова, яке активно використовується чеченськими військовими та Рамзаном Кадировим.

Бій між Бетербієвим та Біволом проводився за звання абсолютного чемпіона світу в напівважкій вазі (до 79,4 кг). Артур переміг роздільним рішенням суддів.

Що цікаво, після перемоги Бетербієва до нього на ринг піднявся сам Кадиров. Зауважимо, що обидва спортсмени за походженням є росіянами.