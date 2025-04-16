Хргович та Санчес можуть провести бій за статус обов'язкового претендента на титул IBF

Міжнародна боксерська федерація (IBF) призначила проведення фінального елімінатора у надважкій вазі між хорватом Філіпом Хрговичем (18-1, 14 КО) та кубинцем Френком Санчесом (25-1, 17 KO).

Про це повідомляє інсайдер Ден Рафаель.

Команди боксерів вже повідомили федерацію про готовність взяти участь у переговорах, які вже розпочалися. Якщо бій відбудеться, переможець стане обов’язковим претендентом на титул, яким наразі володіє Даніель Дюбуа.

Раніше повідомлялося, що IBF хоче санкціонувати бій Данієля Дюбуа та з Дереком Чісорою (36-13, 23 КО).

Нагадаємо, за підсумками 10 раундів Хргович здобув перемогу одноголосним рішенням суддів над Джо Джойсом. Після бою Філіп також заявив, що хоче провести реванш із Дюбуа.

Санчес у лютому закрив поразку Агіту Кабаэлу достроковою перемогою над Рамоном Олівасом (18-25, 12 КО).