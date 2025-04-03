Джойс та Хргович провели битву поглядів перед боєм

Британський надважковаговик дважкої ваги Джо Джойс (16-3, 15 КО) та хорват Філіп Хргович (17-1, 14 КО) провели битву поглядів.

Бій відбудеться 5 квітня у Манчестері.

У 2013 році Джойс у межах World Series of Boxing переміг Хрговича роздільним рішенням суддів за підсумками 5 раундів.

🇬🇧 𝗠𝗔𝗜𝗡 𝗘𝗩𝗘𝗡𝗧 𝗙𝗔𝗖𝗘 𝗢𝗙𝗙 🇭🇷@JoeJoyceBoxing & Filip Hrgovic square off ahead of fight night 🔥#JoyceHrgovic | April 5 | Live on DAZN pic.twitter.com/h6OVp3KrYg — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 3, 2025

Хргович у травні минулого року достроково поступився Даніелю Дюбуа.

У своєму останньому поєдинку Джо зазнав поразки від земляка Дерека Чісори одноголосним рішенням суддів. Загалом Джойс програв три з чотирьох своїх останніх поєдинків.