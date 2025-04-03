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Джойс та Хргович провели битву поглядів перед боєм

Олександр Булава — 3 квітня 2025, 21:56
Джойс та Хргович провели битву поглядів перед боєм
DAZN

Британський надважковаговик дважкої ваги Джо Джойс (16-3, 15 КО) та хорват Філіп Хргович (17-1, 14 КО) провели битву поглядів.

Бій відбудеться 5 квітня у Манчестері.

У 2013 році Джойс у межах World Series of Boxing переміг Хрговича роздільним рішенням суддів за підсумками 5 раундів.

Хргович у травні минулого року достроково поступився Даніелю Дюбуа.

У своєму останньому поєдинку Джо зазнав поразки від земляка Дерека Чісори одноголосним рішенням суддів. Загалом Джойс програв три з чотирьох своїх останніх поєдинків.

Джо Джойс Філіп Хргович

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