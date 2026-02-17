Промоутер назвав двох боксерів, які складуть Ітаумі гідну конкуренцію

Відомий промоутер Едді Гірн розповів, хто зможе кинути виклик Мозесу Ітаумі, якому чимало експертів прогнозують домінування в хевівейті вже найближчим часом.

Його слова передає talkSPORT.

Він заявив, що є два талановиті бійці, які здатні будуть нав'язати боротьбу "Новому Майку Тайсону". Функціонер виділив зовсім юного британця Лео Атанга та 28-річного австралійського боксера Теремоана Теремоана.

"Ітаума – винятковий талант. Він – унікальний, це найкраще слово. Мені потрібно знайти декілька супертяжів, які зможуть скласти йому конкуренцію протягом наступних трьох-чотирьох років, і я маю двох, які, як мені здається, справді зможуть це зробити. Один з них буде на одному рівні з Ітаумою через 6-12 місяців, це Теремоана, а інший – Лео Атанг. Нам потрібно більше часу, Атангу лише 19 років. Я впевнений, якщо Лео збирається боротися за титул чемпіона світу в суперважкій вазі, то він битиметься проти Мозеса", – заявив Гірн.

Зазначимо, що Атанг є 5-разовим чемпіоном Великобританії та переможцем чемпіонату світу U-20. На профі-рингу він поки провів 4 поєдинки, в яких здобув усі дострокові перемоги.

Теремоана – чвертьфіналіст Олімпійських ігор-2024. Він є чемпіоном Тихоокеанських ігор-2023, а на професійному рівні нокаутував своїх суперників у всіх дев'яти боях.

