Аджагба здолав ексчемпіона світу Мартіна в івенті від Zuffa Boxing

У ніч із 15 на 16 лютого відбулося шоу боксу Zuffa Boxing 03, головною подією якого став поєдинок колишнього чемпіона світу в хевівейті Чарльза Мартін проти Ефе Аджагби.

Нігерієць вважався явним фаворитом протистояння, що й довів у ринзі. Він здобув дострокову перемогу.

Аджагба зі старту почав діяти першим номером. Він був активнішим, а Мартін більше фінтив і намагався обдурити суперника.

У другому раунді виявилося, що Ефе вразливий під час контратак. Колишній володар пояса IBF потужно провів 3-хвилинку, але на більше 39-річного боксера не вистачило.

Мартін почав сильно притискатись до канатів і пропустив жорсткий правий прямий, опинившись у нокдауні. Він підвівся на ноги, але виглядав абсолютно розбалансованим.

Аджагба відправив Мартіна в нокдаун

Американець протримався до гонгу, проте вже в наступному раунді бій було завершено. Аджагба пішов добивати суперника й рефері зупинив сутичку, зафіксувавши перемогу нігерійця у четвертій 3-хвилинці технічним нокаутом.

Зазначимо, що це був 23 бій на профі-рингу для нігерійця. Він здобув 21-шу перемогу, ще по одному разу його поєдинки завершувались внічию та поразкою.

До цього востаннє Ефе Аджагба бився у травні 2025 року. Його протистояння з Мартіном Баколе завершилось нічийним результатом рішенням більшості суддів.