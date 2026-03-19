Боб Арум назвав найнебезпечнішого боксера в історії

Легендарний промоутер Боб Арум розповів, якого бійця вважає найнебезпечнішим в історію боксу.

Його слова передає DAZN.

Голова Top Rank виділив спортсмена, який провів на профі-рингу понад 100 поєдинків. Визнання отримав колишній чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях.

"Боєць, який поводився найбільш загрозливо перед боєм і в ринзі, але при цьому був дуже доброю людиною. Він хлопець, якого я справді люблю – це Роберто Дюран", – сказав Арум.

Зазначимо, що панамський боксер виступав на професійному рівні з 1968 по 2001 рік. Він провів 119 поєдинків, у яких здобув 103 перемоги, з яких 70 – нокаутом.

Легендарний боєць був чемпіоном світу в легкій, напівсередній, першій середній і середній вагових категоріях. Загалом здолав 15 суперників у титульних боях.

