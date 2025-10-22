Він його нокаутує: Арум – про бій Хейні з Норманом

Легендарний промоутер Боб Арум оцінив бій колишнього абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Девіна Хейні (31-0, 15 КО) проти чемпіона WBO у напівсередній вазі Браяна Нормана (28-0, 22 КО).

Цитує промоутера Seconds Out.

Арум вважає, що Норман здобуде дострокову перемогу над Хейні.

"Ось чому ми погодилися на бій, бо вважаємо, що Норман нокаутує Хейні. Девін – дуже хороший боєць, але ми вважаємо, що Браян кращий. Тож усе вирішиться у листопаді на рингу, але ми віримо в наші шанси з Браяном. Хейні – відмінний боєць. Тож бій має бути цікавим", – сказав Арум.

Поєдинок Девіна Хейні та Браяна Нормана відбудеться 22 листопада у Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. На кону стоятиме титул чемпіона світу у напівсередній вазі за версією WBO.

У попередньому поєдинку Хейні впевнено переміг Хосе Раміреса одноголосним рішенням суддів.

Раніше Браян Норман заявив що планує нокаутувати свого суперника у чемпіонському поєдинку.