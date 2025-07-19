В Дюбуа ніхто не вірить: прогноз Чемпіона на бій Усик – Дюбуа 2

Уже цієї суботи, 19 липня, відбудеться чемпіонський бій у надважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа. На кону стоятимуть чемпіонські пояси чотирьох провідних боксерських організацій – WBC, WBA, WBO (належать Усику) та IBF (Дюбуа).

Більшість експертів пророкують впевнений тріумф Усика. Чемпіон же вирішив розпитати своїх журналістів щодо переможця бою. А чи справдяться прогнози редакції, дізнаємося вже незабаром.

Прогноз редакції Чемпіона

Андрій Твердохліб, дострокова перемога Усика

Не бачу внаслідок чого британець може перемогти українця. Для мене питання лише у фізичних кондиціях Усика. Все-таки вік, а бачимо ми його раз на пів року. Швидкість і легкість ніг можуть зникнути в мить. Думаю, Усик переможе достроково у пізніх раундах, вимотавши суперника. Єдиний шанс Дюбуа – лакіпанч. Наразі мені важко уявити такий перебіг поєдинку

Микола Дендак, дострокова перемога Усика

Усик вже переміг найсильніших боксерів хевівейту. При всій повазі до Даніеля, він не дотягує до рівня Тайсона Ф'юрі чи праймового Ентоні Джошуа. Так, з одного боку в нього є удар, але це слабкий козир проти рухомого суперника. З іншого боку, Дюбуа, на мою думку, погано тримає удар, тому можна розраховувати і на нокаут від Усика.

Не бачу жодного сценарію перемоги Дюбуа. Хіба що залетить якийсь лакіпанч. Але якщо є надія лише на нього, то в мене погані новини для Даніеля.

Усик та Дюбуа: фото першого бою Getty Images

Станіслав Лисак, перемога Усика одноголосним рішенням

Олександр Усик ледь уперше за довгий час підходить до бою в статусі не просто фаворита, а людині, чия поразка сприйматиметься, як сенсація. Даніель Дюбуа після нокауту Ентоні Джошуа голодний до титулу абсолюта, проте його характер та навички в боксі значно поступаються українцеві.

Єдина перевага Дюбуа – вік та сила удару, якщо британець витримає до чемпіонських раундів і все ж влучить в Усика, то шанси будуть, а так мій прогноз – перемога Олександра Усика за очками, одноголосним рішенням суддів.

Денис Шаховець, перемога Усика рішенням суддів

Навколо "удару нижче пояса" в першому поєдинку було дуже багато розмов, і думки експертів дуже різняться. Насправді той бій – вже минуле. Але Дюбуа залишився дуже злий і мав два роки, аби приготувати відповідь. Він став кращим, він молодший. Вважаю, що цього разу Усику не вдасться здобути дострокову перемогу, однак українець все одно має гарні шанси вийти переможцем – за рішенням суддів.

Максим Розенко, дострокова перемога Усика

Даніель Дюбуа вже в першому раунді почне діяти дуже агресивно і зробить спроби "зламати" та нокаутувати Усика. 90 тисяч британських фанів на трибунах Вемблі будуть гнати його вперед. Маю надію, що Олександр витримає цей напір і завдяки досвіду та більш високому боксерському IQ у другий половині бою вже буде мати чималу перевагу.

Ризикну спрогнозувати перемогу Усика нокаутом у 9-му раунді. Єдине, у віці Олександра вже кожний бій як останній. Спортивна старість може зненацька постукати у двері. Але, сподіваюсь, це не трапиться ввечері 19 липня.

Андрій Мошкун, дострокова перемога Усика

Чомусь мені здається, що Дюбуа трішки поплив психологічно. Він то про Джошуа постійно згадує, то щось репетує. Хоча може я видаю бажане за дійсне. Якщо ж маю рацію, то в Даніеля шансів на перемогу ще менше. Якщо судді не будуть заряджені на домашнє суддівство, то єдиний варіант на успіх у британця – сподіватися на лакіпанч.

Думаю, що Дюбуа відразу піде в атаку, буде комбінувати удари у корпус з головою. Ймовірно, спробує пробити нижче пояса, аби вивести Усика з рівноваги. Клінчі – також підуть в хід. У мене є передчуття, що цей поєдинок 12 раундів не триватиме. Сподіваюся, що українець спіймає Дюбуа у контратаці і завершить цей поєдинок достроково. Втім, це ж хевівейт, як би тривіально це не звучало, але дійсно один удар може все вирішити.

Олександр Булава, перемога Усика одноголосним рішенням

Як може перемогти боксер, який у першому бою впав від джеба? Усик є беззаперечним фаворитом реваншу – завдяки боксерському інтелекту та вмінню "читати" суперника. Він обов'язково використає слабкі сторони Даніеля та здобуде перемогу завдяки тиску й темпу.

Що може змінити Дюбуа? Після першого двобою британець додав у впевненості в собі, особливо після поєдинку з Ентоні Джошуа, став сильнішим і жорсткішим. Його шанс – це раунди 1-6. У другій половині бою йому просто не вистачить сил.

Зауважимо, що британець прогнозовано виявився важчим за українського чемпіона, продемонструвавши понад 7 кг від ваги Усика. Поєдинок між боксерами за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться в ніч з 19 на 20 липня.

У першому поєдинку Усик – Дюбуа фатальним став 9 раунд – саме тоді Олександр Усик технічним нокаутом переміг "Динаміта" Дюбуа. Тож не дивно, що увага букмекерів зосереджена саме на цьому відрізкові бою. Офіційний спонсор поєдинку – букмекерський бренд GGBET – вважає, що найімовірніше реванш закінчиться в 7,8 чи 9 раунді (коефіцієнт 10).

Шанси на виграш бою Усиком в цих раундах оцінюють коефіцієнтом 7, 18 – для Дюбуа. Чи справдяться очікування – побачимо зовсім скоро. А поки налаштовуйся на перегляд і тримай лінію боксу разом із GGBET!

Реклама 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.