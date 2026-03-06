Між нами було багато ворожнечі: Бенавідес назвав найважчого суперника в кар'єрі

Чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Девід Бенавідес розповів, хто дав йому найважчий бій на профі-рингу.

Його слова цитує Boxing News 24/7.

Американець виділив свого земляка Калеба Планта. Він пояснив, у чому була складність тієї битви.

"Хто був найскладнішим суперником? У кожного є свої фішки. Я б сказав, що найважчий бій у мене був, мабуть, проти Калеба Планта, просто тому, що це був дуже значущий момент. Між нами було багато ворожнечі, і він чудовий боєць. Він провів хороший бій, і ми обоє показали чудовий виступ", – сказав Бенавідес.

Зазначимо, що їхнє очне протистояння відбулось у березні 2023 року. Тоді Бенавідес переміг одностайним рішенням суддів.

Нагадаємо, що раніше було опубліковано рейтинг P4P від The Ring. Американський чемпіон продовжує перебувати в десятці найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.