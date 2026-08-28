Відправлю його назад до школи: Хргович пообіцяв рознести Ітауму в битві за пояс IBF
Філіп Хргович (20-1, 15 КО) поділився очікуваннями від бою проти Мозеса Ітауми (14-0, 12 КО), зробивши гучну заяву.
Його слова передає BBC.
На пресконференції хорватський боксер сказав, що готовий здійснити апсет в битві проти головного проспекта дивізіону.
"Він недостатньо зрілий, я набагато досвідченіший, і крапка. Тут немає ніяких психологічних ігор. Я рознесу цього хлопця в суботу та відправлю його назад до школи. Він заявляв, що хоче визнання, але це я приїхав на його територію, до цього хлопця, якого всі уникають.
Я приїхав сюди заради бою і всупереч усім прогнозам вірю в себе. Я б'юся із хлопцем, якого називають "наступним Майком Тайсоном". Тож висловіть мені трохи поваги", – заявив Хргович.
Зазначимо, що поєдинок між боксерами відбудеться 29 серпня на арені O2 в Лондоні. На кону стоятиме чемпіонський пояс IBF, який у червні звільнив Олександр Усик.
Востаннє Ітаума виходив в ринг в березні 2026 року. Він технічним нокаутом переміг Джермейна Франкліна.
Хргович у травні здолав Девіда Аллена. У третьому раунді кут британця викинув білий рушник.