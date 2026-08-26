Він уже літає у хмарах: Хргович заявив, що Ітаумі краще програти йому бій для збереження душі

Хорватський супертяж Філіп Хргович (20-1, 15 КО) поділився думкою щодо Мозеса Ітауми (14-0, 12 КО) перед очним протистоянням.

Його слова передає The Ring.

34-річний боксер заявив, що британцю краще програти майбутній поєдинок. Він пояснив це неготовністю проспекта впоратись зі славою в дуже молодому віці.

"Я вважаю, для нього було б найкраще програти цей бій, тому що виграш світового титулу в такому молодому віці може його загубити. Він уже літає у хмарах, у нього вже ілюзії щодо себе, і я думаю, це може зламати того, хто не готовий до такої слави та таких грошей. Це може знівечити душу, змусити втратити самого себе. Ми бачили багатьох суперзірок і відомих людей, які втрачали себе. Вони просто губляться в цьому світі грошей і слави.

Не думаю, що він готовий до такого. Чуваче, для нього було б краще програти цей бій, щоб урятувати свою душу. Який сенс досягти всього, якщо ти втрачаєш душу та самого себе? Гадаю, я у зовсім іншому становищі завдяки досвіду, який пройшов, завдяки злетам і падінням у своєму житті. Я мов скеля – непохитний, і ніщо не може мене зрушити. Мені байдуже на славу, гроші чи те, що думають люди. Але в суботу ми все побачимо", – сказав Хргович.