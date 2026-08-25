Гриців назвав умову перемоги Ітауми в поєдинку з Хрговичем

Український володар титулу WBC Francophone у бріджервейті Олександр Гриців (13-0, 9 KO) поділився очікуваннями від поєдинку суперважковаговиків — британця Мозеса Ітауми (14-0, 12 KO) та хорвата Філіпа Хрговича (20-1, 15 КО).

Про це він розповів у коментарі Діденко про БОКС.

"На мою думку, це бій 50/50. Ітаума справді демонструє хороший бокс в рингу і він є думаючим боксером, завжди намагається зламати захист суперника обманними діями. Також в нього є нокаутуючий удар, що робить його ще небезпечнішим. Але Хргович – це уже інший рівень. Він має міцне підборіддя, довгі руки, потужний удар з обох рук та хорошу ментальність. З мінусів Філіпа можу назвати витривалість, так як раніше ми бачили в його боях, де в пізніх раундах він підсідає, але Ітауму в цих раундах ми взагалі не бачили. Також ще один мінус може бути в тому, що зазвичай він занадто покладається на силу свого удару і, коли йде в атаку, стає дуже відкритим", – сказав боксер.

Також Гриців розповів, як може скластися бій між Хрговичем та Ітаумою.

"Як складеться бій ? Чесно, я не знаю. Ітаума переможе, якщо йому вдасться знешкодити сильні сторони Хрговича і використати його мінуси на свою користь. Якщо він це зробить, то можна сміливо говорити що він стане №1 в хевівейті. Чи вдасться йому це зробити – не знаю. Чи може він це зробити – так. Хрговичу в рівному поєдинку не віддадуть перемогу, тому йому потрібно домінувати і вигравати впевнено. Чи вдасться йому це зробити – не знаю. Чи може він це зробити – так", – сказав Гриців.

Зазначимо, що титульний бій між супертяжами відбудеться 29 серпня на "O2 Arena" в Лондоні. На кону стоятиме чемпіонський пояс IBF.

Раніше прогноз на це протистояння зробив Дон Чарльз. Тренер Даніеля Дюбуа також назвав проспекта фаворитом та очікує, що Хргович запропонує Ітаумі найскладніше випробування в кар'єрі.