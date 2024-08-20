Безбожники думають, що перемогли: Ломаченко відреагував на прийняття законопроєкту про заборону УПЦ, насміхнувшись над українською мовою

Чемпіон світу в легкій вазі за версією IBF Василь Ломаченко вважає безбожниками тих, хто проголосував за заборону релігійних організацій, пов’язаних з країною-терористкою.

На цю подію боксер відреагував у своєму Instagram, який заблокований на території України.