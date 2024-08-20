Безбожники думають, що перемогли: Ломаченко відреагував на прийняття законопроєкту про заборону УПЦ, насміхнувшись над українською мовою
Чемпіон світу в легкій вазі за версією IBF Василь Ломаченко вважає безбожниками тих, хто проголосував за заборону релігійних організацій, пов’язаних з країною-терористкою.
На цю подію боксер відреагував у своєму Instagram, який заблокований на території України.
"Справді "робимо історію" (в оригіналі написано "РОБЫМО ИСТОРИЮ" — прим.) . Безбожники думають, що перемогли...
Не обманюйтесь: Бог облаяним не буває.
Що посіє людина, те й пожне (Гал.6:7). Неможливо висміяти або обдурити Бога, Його церкву та Його служителів. Кожному свого часу Бог воздасть за його словами та справами.
Дуже щасливий жити в такий час, коли перевіряється справжня віра. Мир Усім", — написав Ломаченко.
Нагадаємо, сьогодні Верхована Рада України ухвалила в цілому законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з Росією, яким можуть унеможливити діяльність УПЦ МП.
Зазначимо, що колишній голова Федерації футболу України Григорій Суркіс проголосував проти.