У залі для бінго помер колишній чемпіон світу

В Аргентині помер колишній чемпіон світу в середній вазі за версією WBA Хорхе Кастро.

Про це повідомляє ESPN.

Зірковий у минулому боксер знепритомнів у залі для бінго в місті Морона. Йому було 59 років.

У Кастро знизився рівень інсуліну через діабет. Після виклику екстрених служб йому надали медичну допомогу, але ексчемпіон світу помер на місці.

Зазначимо, що під час спортивної кар'єри аргентинець провів 144 поєдинки на профі-рингу. У них він здобув 130 перемог, з яких – 90 нокаутом.

Нагадаємо, що напередодні також обірвалось життя легендарного пуерториканського боксера Вільфредо Гомеса. Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях помер у 69-річному віці.