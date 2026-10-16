У віці 94 років помер чемпіон НБА у складі Сент-Луїс Гокс

У віці 94 років пішов із життя чемпіон НБА у складі Сент-Луїс Гокс та легенда університетської команди Кентуккі Вайлдкетс Кліфф Хейган.

Про це повідомляє LEX 18 News.

Причини смерті не розголошуються.

Хейган здобув титул чемпіона NCAA, виступаючи за Кентуккі Вайлдкетс у 1951 році.

За час проведений у складі цієї університетської команди форвард здобув 1475 очок, посівши третє місце у списку найрезультативніших гравців колективу. Також зробив 1035 підбирань, що є другим найкращим показником в історії Кентуккі Вайлдкетс.

З 1954 по 1955 рік проходив службу у лавах збройних сил США після призову. Протягом цього часу виграв чемпіонат ВПС США з баскетболу.

Після закінчення служби його обміняли до Сент-Луїс Гокс на права драфту Білла Расселла, де він віддав 10 років своєї ігрової кар'єри. З того моменту провів 10 сезонів у НБА та відіграв 745 матчів, у яких в середньому набирав 18,0 очок за гру.

Захищаючи кольори Сент-Луїс Гокс, став чемпіоном НБА у 1958 році та 5 разів брав участь у Матчі всіх зірок.

Завершив кар'єру у складі клубу Даллас Чапаралс, який зараз називається Сан-Антоніо Сперс, а на той час виступав у лізі АБА. У 1978 році Кліфф Хейган був введений до Зали слави баскетболу.

Нагадаємо, що напередодні перестало битися серце колишнього форварда Сент-Луїса Гокс та першого в історії НБА володаря звання MVP Боба Петтіта.