Пол – про бій з Джошуа: Хочу як Усик сьогодні вночі
Відомий блогер та боксер-аматор Джейк Пол висловився про потенційний бій з Ентоні Джошуа на тлі яскравої перемоги Олександра Усика над Даніелем Дюбуа.
Слова американця передає The Stomping Ground.
"Я дуже хочу вийти на "Вемблі" та зазирнути у пащу до лева. Хочу вийти та нокаутувати когось так, як це зробив Усик сьогодні вночі.
Когось – Ентоні Джошуа. Я ставлю 10 мільонів фунтів на себе у поєдинку з ним. Легка робота, я вірю в себе. У Джошуа дуже слабке підборіддя", – розповів Пол.
Нагадаємо, сьогодні вночі Усик ефектно нокаутував Даніеля Дюбуа, ставши володарем усіх п'ятьох титулів (WBA, WBO, WBC, ІВО, IBF).
Завдяки цій перемозі українець увійшов в історію, встановивши унікальне досягнення.
Раніше Усик не виключив можливості побитись із Джейком Полом за правилами ММА.