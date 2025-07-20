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Пол – про бій з Джошуа: Хочу як Усик сьогодні вночі

Володимир Максименко — 20 липня 2025, 07:37
Пол – про бій з Джошуа: Хочу як Усик сьогодні вночі
Джейк Пол і Хуліо Сезар Чавес
Getty images

Відомий блогер та боксер-аматор Джейк Пол висловився про потенційний бій з Ентоні Джошуа на тлі яскравої перемоги Олександра Усика над Даніелем Дюбуа.

Слова американця передає The Stomping Ground.

"Я дуже хочу вийти на "Вемблі" та зазирнути у пащу до лева. Хочу вийти та нокаутувати когось так, як це зробив Усик сьогодні вночі.

Когось – Ентоні Джошуа. Я ставлю 10 мільонів фунтів на себе у поєдинку з ним. Легка робота, я вірю в себе. У Джошуа дуже слабке підборіддя", – розповів Пол.

Нагадаємо, сьогодні вночі Усик ефектно нокаутував Даніеля Дюбуа, ставши володарем усіх п'ятьох титулів (WBA, WBO, WBC, ІВО, IBF).

Завдяки цій перемозі українець увійшов в історію, встановивши унікальне досягнення. 

Раніше Усик не виключив можливості побитись із Джейком Полом за правилами ММА.

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