Пол – про бій з Джошуа: Хочу як Усик сьогодні вночі

Відомий блогер та боксер-аматор Джейк Пол висловився про потенційний бій з Ентоні Джошуа на тлі яскравої перемоги Олександра Усика над Даніелем Дюбуа.

Слова американця передає The Stomping Ground.

"Я дуже хочу вийти на "Вемблі" та зазирнути у пащу до лева. Хочу вийти та нокаутувати когось так, як це зробив Усик сьогодні вночі.



Когось – Ентоні Джошуа. Я ставлю 10 мільонів фунтів на себе у поєдинку з ним. Легка робота, я вірю в себе. У Джошуа дуже слабке підборіддя", – розповів Пол.