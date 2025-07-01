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Хижняк: Наша головна ціль – це Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі

Олександр Булава — 1 липня 2025, 20:42
Хижняк: Наша головна ціль – це Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі
Олександр Хижняк
Полтавська обласна федерація боксу

Чемпіон Олімпійських ігор-2024 у Парижі з боксу Олександр Хижняк заявив, що тепер його ціллю стали Ігри у Лос-Анджелесі-2028.

Про це боксер розповів у коментарі АСЖУ.

"Зараз я працюю у складі національної збірної України з боксу. Я боксер національної збірної, боксер Федерації боксу України. Зараз наша головна ціль – це Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі у 2028 році. Також можливі поєднання на професійному ринзі.

Можливо, ми будемо поєднувати олімпійський бокс з професійним. Але це вже буде більше ясно з часом. Напевно, я розпочну свої змагальні поєдинки з початку наступного року", – зазначив Хижняк.

Напередодні Олімпійський чемпіон з боксу Олександр Хижняк увійшов до складу національної команди України.

Також раніше президент НОК Вадим Гутцайт заявив, що Олександр залишиться в олімпійському спорті. Сам боксер розповів, що має підготуватися до переходу в професійний бокс.

Олександр Хижняк

Олександр Хижняк

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