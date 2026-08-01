Одного таланту недостатньо: Хижняк назвав свою головну ціль у професійному боксі

Олімпійський чемпіон з боксу Олександр Хижняк (2-0, 2 КО) висловився про свою ціль у виступах на профі-рингу.

Його слова передає ФБУ.

"Полтавський танк" має амбітну мету стати чемпіоном світу. Він заявив, що на цьому рівні одного таланту недостатньо та подякував усім за віру в нього.

"Я вірю в те, що мені вдасться стати чемпіоном світу у професійному боксі. З Божою милістю все обов'язково вдасться. До речі, мені написав Ленні Патрач, з яким я боксував в Саудівській Аравії, він подякував за поєдинок і сказав, що йому було приємно боксувати з титулованим боксером, олімпійським чемпіоном. І ще написав, що він впевнений, що менше ніж за два роки я стану чемпіоном світу. Було дуже приємно отримати такі слова від людини, з якою ми щойно провели поєдинок. Я подякував йому за гарний бій. Я вдячний усім, хто вірить у мене. У професійному боксі одного таланту недостатньо – потрібна сильна команда. І я щасливий, що поруч зі мною є люди, які допомагають рухатися до головної мети. Я щодня роблю все можливе, щоб ця мрія стала реальністю", – сказав Хижняк.

Зазначимо, що Олександр є чемпіоном світу та Європи на аматорському рівні. Також він здобув "золото" на ОІ-2024 та ставав срібним призером на Олімпіаді в Токіо.

Дебютував на профі-рингу в березні 2026 року. Він нокаутував у дебютному бою Вільмера Барона, після чого також достроково здолав до того непереможного Ленні Патрача.