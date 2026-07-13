Це здійснення мрії: Патрач – про бій з Хижняком в андеркарді бою Джошуа
Французький боксер Ленні Патрач (8-0-1, 5 КО) відреагував на майбутній поєдинок з олімпійським чемпіоном Олександром Хижняком (1-0, 1 КО).
Його слова передає LuckyPunch.
"На нас вийшов менеджер Алекс Кузнецов на початку червня, і ми одразу погодилися адже я знав Олександра Хижняка завдяки його видатній аматорській кар'єрі. Для мене велика честь мати можливість зустрітися в ринзі з таким боксером.
Його перехід з аматорського боксу в професійний, на мою думку, відбувається цілком природно, адже він має агресивний стиль боксу, який допоможе йому в професіоналах.
Для мене цей бій це здійснення мрії. Можливість виступити на такому великому вечорі боксу проти такого суперника, як Хижняк. Я з нетерпінням чекаю цього поєдинку.
Боксувати на вечорі боксу, де виступає Ентоні Джошуа це чудова можливість заявити про себе та привернути до себе увагу", – заявив Патрач.
Їх бій відбудеться 25 липня в Саудівській Аравії в андеркарді поєдинку ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29‑4, 26 КО) з албанцем Крістіаном Пренгою (20-1, 20 КО).
Нагадаємо, що Олександр у 2026 році дебютував у професійному боксі. У межах вечора боксу Rising Stars від компанії Usyk 17 Promotions "Полтавський танк" нокаутував колумбійця Вільяма Барона у першому раунді.
Паралельно Хижняк продовжує виступи в аматорах. Нещодавно він став переможцем міжнародного турніру Belgrade Winner Tournament у Сербії.