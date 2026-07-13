Це здійснення мрії: Патрач – про бій з Хижняком в андеркарді бою Джошуа

Французький боксер Ленні Патрач (8-0-1, 5 КО) відреагував на майбутній поєдинок з олімпійським чемпіоном Олександром Хижняком (1-0, 1 КО).

Його слова передає LuckyPunch.

"На нас вийшов менеджер Алекс Кузнецов на початку червня, і ми одразу погодилися адже я знав Олександра Хижняка завдяки його видатній аматорській кар'єрі. Для мене велика честь мати можливість зустрітися в ринзі з таким боксером.

Його перехід з аматорського боксу в професійний, на мою думку, відбувається цілком природно, адже він має агресивний стиль боксу, який допоможе йому в професіоналах.

Для мене цей бій це здійснення мрії. Можливість виступити на такому великому вечорі боксу проти такого суперника, як Хижняк. Я з нетерпінням чекаю цього поєдинку.

Боксувати на вечорі боксу, де виступає Ентоні Джошуа це чудова можливість заявити про себе та привернути до себе увагу", – заявив Патрач.