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Визначився наступний суперник Хижняка

Олександр Булава — 13 липня 2026, 16:30
Визначився наступний суперник Хижняка
Олександр Хижняк
Федерація боксу України

Олімпійський чемпіон з боксу Олександр Хижняк (1-0, 1 КО) проведе бій проти 20-річного французького напівважковаговика Ленні Патрача (8-0-1, 5 КО).

Про це повідомляє Ring Magazine.

Поєдинок відбудеться в андеркарді поєдинку ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29‑4, 26 КО) з албанцем Крістіаном Пренгою (20-1, 20 КО).

Вечір боксу пройде 25 липня в Саудівській Аравії.

Нагадаємо, що Олександр у 2026 році дебютував у професійному боксі. У межах вечора боксу Rising Stars від компанії Usyk 17 Promotions "Полтавський танк" нокаутував колумбійця Вільяма Барона у першому раунді.

Паралельно Хижняк продовжує виступи в аматорах. Нещодавно він став переможцем міжнародного турніру Belgrade Winner Tournament у Сербії.

Олександр Хижняк

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