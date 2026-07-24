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Джошуа – Пренга. Як в Україні подивитись битву панчерів

Денис Іваненко — 24 липня 2026, 12:57
Джошуа – Пренга. Як в Україні подивитись битву панчерів
Ентоні Джошуа та Крістіан Пренга
Getty Images

У суботу, 25 липня, в Ер-Ріяді відбудеться вечір боксу, головною подією якого стане поєдинок між Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) та Крістіаном Пренгою (20-1, 20 КО).

"Чемпіон" розповідає, де можна буде подивитись в Україні бій зіркового британця проти албанського панчера.

Офіційним транслятором шоу є DAZN. Його покажуть за системою PPV.

Тож для перегляду треба буде мати підписку на цю стрімінгову платформу та додатково сплатити майже 900 гривень, щоб легально подивитись протистояння супертяжів. Безплатної трансляції в Україні або на інших місцевих ОТТ-платформах не передбачено.

Зазначимо, що вечір боксу стартує о 18:00 за київським часом. Вихід на ринг Джошуа та Пренги очікується орієнтовно опівночі.

Нагадаємо, що в межах шоу відбудеться також бій українського боксера Олександра Хижняка. Олімпійський чемпіон битиметься із французом Ленні Патрачем.

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