Хижняк здобув свою другу перемогу на професійному рингу, здолавши за 2 раунди непереможеного француза
Дворазовий призер Олімпійських ігор Олександр Хижняк (2-0, 2 КО) здобув свою другу перемогу на професійному рингу.
Суперником українця був непереможений до цього французький боксер Ленні Патрач (8-1-1, 5 КО).
Бій завершився вже у другому раунді, українець двічі відправив суперника в нокдаун протягом 15 секунд, після чого рефері зупинив побиття, зафіксувавши перемогу Хижняка технічним нокаутом.
Нагадаємо, що Олександр у 2026 році дебютував у професійному боксі. У межах вечора боксу Rising Stars від компанії Usyk 17 Promotions "Полтавський танк" нокаутував колумбійця Вільяма Барона у першому раунді.
Паралельно Хижняк продовжує виступи в аматорах. Нещодавно він став переможцем міжнародного турніру Belgrade Winner Tournament у Сербії.
Головний бій вечора боксу відбудеться між британцем Ентоні Джошуа (29-3, 26 КО) та албанцем Крістіаном Пренгою (20-1, 20 КО).
Додамо, що у своєму останньому поєдинку Ентоні нокаутував блогера-боксера Джека Пола у шостому раунді, тоді як Пренга у лютому 2026-го переміг Джо Джонса.