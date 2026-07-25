Хижняк здобув свою другу перемогу на професійному рингу, здолавши за 2 раунди непереможеного француза

Дворазовий призер Олімпійських ігор Олександр Хижняк (2-0, 2 КО) здобув свою другу перемогу на професійному рингу.

Суперником українця був непереможений до цього французький боксер Ленні Патрач (8-1-1, 5 КО).

Бій завершився вже у другому раунді, українець двічі відправив суперника в нокдаун протягом 15 секунд, після чого рефері зупинив побиття, зафіксувавши перемогу Хижняка технічним нокаутом.

Khyzniak gets the STOPPAGE in the second round! 👏



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Нагадаємо, що Олександр у 2026 році дебютував у професійному боксі. У межах вечора боксу Rising Stars від компанії Usyk 17 Promotions "Полтавський танк" нокаутував колумбійця Вільяма Барона у першому раунді.

Паралельно Хижняк продовжує виступи в аматорах. Нещодавно він став переможцем міжнародного турніру Belgrade Winner Tournament у Сербії.

Головний бій вечора боксу відбудеться між британцем Ентоні Джошуа (29-3, 26 КО) та албанцем Крістіаном Пренгою (20-1, 20 КО).

Додамо, що у своєму останньому поєдинку Ентоні нокаутував блогера-боксера Джека Пола у шостому раунді, тоді як Пренга у лютому 2026-го переміг Джо Джонса.