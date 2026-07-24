Хижняк та Патрача пройшли процедуру зважування

Олімпійський чемпіон з боксу Олександр Хижняк (1-0, 1 КО) та французький напівважковаговик Ленні Патрача (8-0-1, 5 КО) пройшли процедуру зважування.

Хижняк виявився легшим за суперника на 1,27 кг, передає Tribuna.com.

Українець на вагах показав 78,47 кг, а француз – 79,74 кг.

Поєдинок відбудеться в андеркарді бою ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29‑4, 26 КО) з албанцем Крістіаном Пренгою (20-1, 20 КО).

Вечір боксу пройде 25 липня в Саудівській Аравії.

Нагадаємо, що Олександр у 2026 році дебютував у професійному боксі. У межах вечора боксу Rising Stars від компанії Usyk 17 Promotions "Полтавський танк" нокаутував колумбійця Вільяма Барона у першому раунді.

Паралельно Хижняк продовжує виступи в аматорах. Нещодавно він став переможцем міжнародного турніру Belgrade Winner Tournament у Сербії.