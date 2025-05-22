Хижняк: Хочу стати найтитулованішим олімпійським боксером в Україні

Чемпіон Олімпійських ігор-2024 у Парижі з боксу Олександр Хижняк заявив, що планує повторити свій успіх на Іграх у Лос-Анджелесі-2028.

Цитує боксера Lb.ua.

"Моя мета – наступні Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі, і там я хочу стати найтитулованішим олімпійським боксером в Україні. Чому я цього хочу? Бо зараз відчуваю, що ближчий до цього, ніж будь-хто. Ті люди, які поруч зі мною, Федерація боксу України, моя країна, яка підтримує мене в цьому, вірять, що я можу це зробити. Я також у цьому не сумніваюся. Усе обовʼязково вдасться, але для цього потрібно наполегливо працювати", – розповів Хижняк.

Наразі найтитулованішим українцем в олімпійському боксі є Василь Ломаченко, який здобував золото на Іграх у 2008 та 2012 роках.

Напередодні Хижняк увійшов до складу національної команди України.

Також раніше президент НОК Вадим Гутцайт заявив, що Олександр залишиться в олімпійському спорті. Сам боксер розповів, що має підготуватися до переходу в професійний бокс.