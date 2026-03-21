Хижняк дебютує у професійному боксі: де дивитися бій олімпійського чемпіона

Український боксер Олександр Хижняк у рамках шоу від Usyk 17 Promotions проведе дебютний бій на професійному рингу.

Великий вечір боксу відбудеться 21 березня в Equides Club під Києвом. Головними подіями шоу стануть поєдинки за участю Олександра Хижняка та Даніеля Лапіна.

Олімпійський чемпіон Парижа-2024 проведе бій проти колумбійця Вільмера Барона (8-13-1, 6 КО).

Турнір "Rising stars" розпочнеться о 18:00. Вихід Хижняка та Лапіна очікується не раніше 20:45.

Пряма трансляція вечора боксу від Usyk 17 Promotions буде доступна на сайті та телеканалі Суспільне Спорт та місцевих каналах Суспільного. Початок вечора боксу "Rising stars" на Суспільне Спорт о 17:50 за Києвом.

Раніше повідомлялося, що Олександр Усик запросив на вечір боксу ексчемпіона світу Ентоні Джошуа. Британський боксер встиг зробити невелику екскурсію столицею України.