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Саме цей бій я завжди мріяв провести: ексчемпіон світу – про битву із Віталієм Кличком

Денис Іваненко — 17 серпня 2026, 14:49
Саме цей бій я завжди мріяв провести: ексчемпіон світу – про битву із Віталієм Кличком
Девід Хей
Instagram Девіда Хея

Колишній чемпіон світу Девід Хей зізнався, з яким боксером хотів би провести поєдинок, проте так і не зробив цього під час кар'єри.

Його слова передає Seconds Out.

Британець шкодує, що не розділив ринг із Віталієм Кличком. Він зустрічався свого часу із Кличком-молодшим і порівняв двох видатних братів.

"Мені дуже подобався стиль Віталія. Я бився з Володимиром, але він був дуже захисним. Віталій же йшов битися та давав би мені більше можливостей, адже сам хотів би відправити мене в нокаут. Володимир натомість прагнув перемогти за очками. Саме цей бій я завжди мріяв провести", – сказав Хей.

Зазначимо, що Девід програв одностайним рішенням суддів Володимиру Кличку у 2011 році. Тоді на кону стояли пояси IBF, IBO, WBA та WBO.

Нагадаємо, що напередодні раптово померла колишня наречена Володимира Кличка. Гейден Панеттьєрі було лише 36 років.

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