Харциз у першому раунді нокаутував казахстанця Садуулу

Український боксер легкої ваги Ярослав Харциз (7-0, 6 КО) впевнено переміг представника Казахстану Дастана Садуулу (12-3, 12 KO).

Поєдинок завершився нокаутом від українця вже у 1-му раунді. Після серії ударів в обличчя Ярослав потужно пробив по корпусу суперника, після чого той опустився на коліна і рефері зупинив бій.

8-раундовий бій проходив в межах вечору боксу від промоутерських компаній Top Boxing Generation та BFL.pro. Головною подією івенту стане поєдинок за титули чемпіона України та WBC Ukraine у першій напівсередній вазі між Янісом Куриленком (13-1, 8 KO) та Андрієм Боришпольцем (11-3, 4 KO).

Перед цим поєдинком ще один українець Юрій Захарєєв здобув дострокову перемогу над словаком Борисом Недбалом.

Свій попередній бій Ярослав Харциз провів 1 березня, де нокаутував аргентинця Ронана Нахуеля Санчеза.