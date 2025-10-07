Харциз проведе бій 11 жовтня

Український боксер легкої вагової категорії Ярослав Харциз (7-0, 6 КО) проведе бій проти аргентинця Франко Андреса Кахаля (7-4-1, 2 КО) 11 жовтня у Києві.

Про це повідомили у соцмережах Spartabox Faniian Promotions.

Український боксер-учасник Олімпійських ігор-2020 Ярослав Харциз проведе свій восьмий поєдинок у професійному боксі проведе 11 жовтня у Палаці спорту в Києві в рамках шоу SpartaBox FanIian Promotions.

Бій проти аргентинського боксера буде розрахований на шість раундів.

Харциз, який має рекорд 7 перемог (6 нокаутом) і жодної поразки, тому у наступному бою спробує продовжити свою переможну серію.

Нагадаємо, у своєму попередньому бою, який відбувся 7 червня у Києві, Харциз здобув яскраву перемогу нокаутом у першому раунді над казахстанцем Дастаном Садуулою.