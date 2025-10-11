Харциз здобув переконливу перемогу над аргентинцем Кахалем, чотири рази відправивши його в нокдаун

У суботу, 11 жовтня, український боксер легкої вагової категорії Ярослав Харциз (8-0, 6 КО) переміг аргентинця Франко Андреса Кахаля (7-5-1, 2 КО).

6-раундовий бій відбувся в київському "Палаці спорту" в андеркарді поєдинку за титул чемпіона IBO International у першій напівсередній вазі між Віктором Постолом (32-5, 12 KO) та Алехандро Мойєю (22-2, 12 КО).

Українець за два раунди чотири рази відправляв суперника в нокдаун, після останнього суддя зупинив побиття аргентинця.

Нагадаємо, у своєму попередньому бою, який відбувся 7 червня у Києві, Харциз здобув яскраву перемогу нокаутом у першому раунді над казахстанцем Дастаном Садуулою.