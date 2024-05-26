Харциз з перемоги стартував у кваліфікаційному турнірі на Олімпіаду-2024
Український боксер Ярослав Харциз (63,5 кг) успішно розпочав другий світовий кваліфікаційний турнір до Олімпійських ігор в Парижі, який триває у Бангкоку (Таїланд).
У першому двобої українець без проблем переміг Самуеля Контрераса з Сальвадору.
На турнірі розіграється від 25 до 28 перепусток на Олімпіаду в чоловіків та від 20 до 23 у жінок.
Змагання триватимуть до 2 червня.
Напередодні свою першу перемогу на турнірі здобув Айдер Абдураімов.