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Харциз з перемоги стартував у кваліфікаційному турнірі на Олімпіаду-2024

Олександр Булава — 26 травня, 16:36
Харциз з перемоги стартував у кваліфікаційному турнірі на Олімпіаду-2024

Український боксер Ярослав Харциз (63,5 кг) успішно розпочав другий світовий кваліфікаційний турнір до Олімпійських ігор в Парижі, який триває у Бангкоку (Таїланд).

У першому двобої українець без проблем переміг Самуеля Контрераса з Сальвадору.

На турнірі розіграється від 25 до 28 перепусток на Олімпіаду в чоловіків та від 20 до 23 у жінок.

Змагання триватимуть до 2 червня.

Напередодні свою першу перемогу на турнірі здобув Айдер Абдураімов.

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