Бенк переміг Скулла та претендує на бій з Ширазом

Володимир Максименко — 1 лютого 2026, 09:21
24-річний боксер з Данії Якоб Бенк нокаутував Вільяма Скулла і тепер претендує на бій Хамзою Ширазом за пояс WBO. 

Данець дуже активно розпочав поєдинок, довівши свою перевагу в ринзі до логічного продовження – нокдауну у шостому раунді, але від поразки Скулла врятував гонг.

Кубинець активно йшов у клінч,а у 10 раунді спробував атакувати Бенка, проте безрезультативно. Решту поєдинку Скулл провів захищаючись. 

Бенк не форсував події в останніх двох раундах, проте коли все ж пішов у активну атаку – достроково завершив бій нокаутом.

Тепер данський боксер став претендентом на бій проти Хамзою Ширазом за пояс WBO, але спортсмени мають одного менеджера – Спенсера Брауна.

Раніше проти Шираза мав битись Дієго Пачеко, але американець відмовився від поєдинку з особистих причин.

