Гвоздик прагне реваншу проти кривдника з США: Я просто його сім раундів ґвалтував

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (21-3, 17 КО) заговорив про бажання провести реванш проти Радівоє Калайджича (30-3, 22 КО).

Його слова передає Fantastic Football & Other Sports.

1 лютого 2026 року український боксер програв нокаутом у сьомому раунді американському супернику у Лас-Вегасі.

Гвоздик розповів, що повністю переважав Калайджича, але один удар вирішив долю протистояння.

"Ну, насправді, якщо ви дивилися бій – я просто його сім раундів ґвалтував, він падав багато разів. Я дивився йому в очі – мені здається, він шукав кут і шукав просто слушну нагоду, щоб скласти зброю. В боксі один удар іноді вирішує усю долю поєдинку – і так сталося. Але я думаю, навіть він це розуміє. Тому так, звичайно, я вірю, що у реванші можу легко його здолати і закрити цю поразку. Так, і его також – тому що це бажання закрити поразку", – заявив Олександр.

Гвоздик додав, що ще немає жодних офіційних дат реваншу. Українець зізнався, що хотів би побоксувати проти американця у червні-липні, але все залежить від бажання суперника.

"Вони зараз підписали одного зіркового пуерторіканця і зроблять з ним шоу в Нью-Йорку, де діаспори і пуерторіканські, і українські найбільші. Філадельфія, година їзди. Було б дуже круто", – зазначив Олександр.

Нагадаємо, що востаннє 39-річний український боєць перемагав у квітні 2025-го, коли здолав Ентоні Голлавея з США. Поєдинок закінчився нокаутом у третьому раунді від Гвоздика. А перед цим Олександр теж зазнав поразки від американця Девіда Бенавідеса.