У нього будуть проблеми: Гвоздик – про бій Кроуфорда з Канело

Український боксер Олександр Гвоздик (20-2, 16 КО) вважає, що Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) зіткнеться з великими проблемами в поєдинку проти Сауля Альвареса (62-2-2, 39 KO).

Про це він сказав у розмові з Мануком Акопяном.

"Канело має солідну міць для напівважкої, можливо, навіть для першої важкої ваги. У Кроуфорда є його рухливість і навички. Це буде протистояння стилів, за яким буде дуже цікаво спостерігати. Кроуфорд буде використовувати свій футворк, швидкість, і я думаю, це буде непросто для Канело. Однак, кожного разу, коли Канело притискатиме Кроуфорда до канатів, у Теренса будуть великі проблеми. Але подивимося, як він зможе з цим впоратися. Це хороший поєдинок. Я зовсім не думаю, що це буде легкий бій для Канело", – сказав Гвоздик.

Напередодні Голова управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх анонсував бій Канело – Скулл, а також те, що переможець поєдинку у вересні захищатиме титул беззаперечного чемпіона. Ймовірно саме Кроуфорд буде битися за це звання.

Нагадаємо, свій останній поєдинок Сауль провів у вересні 2024 року, коли здолав Берлангу одноголосним рішенням суддів. Кроуфорд у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).